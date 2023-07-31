16 yaşlarındaki 2 çocuk bindikleri taksi şoförünü öldürdü

Kastamonu’da 2 çocuk yolcu olarak bindikleri taksinin şoförünü bıçaklayarak öldürdü.

KAYNAK: İHA
16 yaşlarındaki 2 çocuk bindikleri taksi şoförünü öldürdü

Korkunç olay, dün gece saatlerinde Aktekke Mahallesi Yol Sokak’ta meydana geldi.

Taksi sürücüsü Nurettin Tığlıgil ile aracına müşteri olarak binen 16 yaşlarındaki iki çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında çocuklar tarafından defalarca bıçaklanan taksi sürücüsü, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan taksi sürücüsü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuğun işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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