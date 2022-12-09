9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • 165 kişi ortaklaşa oynadıkları sayısal şans oyununda yaklaşık 143 milyon Euro kazandı

165 kişi ortaklaşa oynadıkları sayısal şans oyununda yaklaşık 143 milyon Euro kazandı

Belçika'nın Olmen köyünde ortaklaşa şans oyunu oynayan 165 kişi, yaklaşık 143 milyon Euro'luk büyük ödülü kazandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 16:16
Takip Et

165 kişi ortaklaşa oynadıkları sayısal şans oyununda yaklaşık 143 milyon Euro kazandı

165 kişi ortaklaşa oynadıkları sayısal şans oyununda yaklaşık 143 milyon Euro kazandı
+
Aa
-

Avrupa'da 7 rakamı tahmin ederek oynadığı sayısal şans oyununda büyük ödül, Antwerp’in Olmen köyündeki 165 kişinin ortaklaşa oynadığı kupona çıktı. Euro-Millions tarafından yapılan açıklamada “Kazanan biletin Olmen'de satıldığı ve aslında 165 kişilik bir oyuncu grubuna ait olduğu çekilişten birkaç gün sonra ortaya çıktı. Grup, De Pershoek kitapçısında bir araya geldi ve grubun her bir üyesi katılmak için 15 Euro ödedi. Para miktarı çok fazla olduğu için, her oyuncu yaklaşık 1 milyon Euro alacak” ifadelerini kullandı.


Belçika Ulusal Piyango yetkilileri, 165 kişinin yerel kitapçıda sayısal şans oyununu oynadığını belirterek kitapçıdaki kutlama görselini paylaştı. Yetkililer “Antwerp'ten 165 şanslı, yakında harika bir yıl sonu kutlaması yapabilecek. Wim ve Christel'in kitabevinde düzenlenen bir sosyal toplantıda her biri 15 Euro gibi küçük bir miktarla katıldı ve EuroMillions Jackpot'u kazanmanın hayalini kurdu” açıklamasını yaptı.
 

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.