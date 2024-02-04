17 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kaynak: İHA
17 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda 17 bin bandrolsüz boş makaron ile 11 kilo tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ereğli ilçesinde ikamet eden bir şahsın Tütün ve Tütün Mamulleri satışı yapan işyerlerine doldurulmuş makaron temin ettiğini tespit etti.

aw134500-01.jpg

C.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet otomatik sigara sarma makinesi, 17 bin adet bandrolsüz boş makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron ve 11 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli C.T. isimli şahıs hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi açılışında konuştu Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi açılışında konuştu
Milyonlarca emekli o tarihte 2 maaş birden alacak! Ekonomi
Milyonlarca emekli o tarihte 2 maaş birden alacak!
Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı Gündem
Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı
Son dakika.. Son dakika.. DEM Parti İstanbul kararını açıkladı Gündem
Son dakika.. Son dakika.. DEM Parti İstanbul kararını açıkladı
Camiye yardım için para toplayıp kaçtı Gündem
Camiye yardım için para toplayıp kaçtı
Bunun sayesinde aknelerinizden tamamen kurtulun Sağlık
Bunun sayesinde aknelerinizden tamamen kurtulun
3 büyükler ve Avrupa kulüplerinin yeni hedefi: Mert Kömür Spor
3 büyükler ve Avrupa kulüplerinin yeni hedefi: Mert Kömür