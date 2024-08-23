17 ilde IŞİD operasyonu. 65 şüpheli yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
17 ilde IŞİD operasyonu. 65 şüpheli yakalandı

17 ilde terör örgütü IŞİD’e yönelik yapılan Gürz-9 operasyonunda 65 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son 5 günde IŞİD’de yönelik yapılan Gürz-9 operasyonlarında 65 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. 65 şüphelinin yakalandığı operasyonlar; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Yerlikaya operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik ederken son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini açıkladı.

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