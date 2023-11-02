1,7 milyon Afgan mülteciyi sınır dışı etme kararı

Pakistan hükümeti ülkelerinde bulunan 1,7 milyon Afgan mülteciyi sınır dışı etme kararının ardından Afgan mültecilerin barınaklarını yıktı. Türk vatandaşları paylaşılan görüntülerin altına "Biz ne zaman yapacağız acaba" gibi yorumlar yaptı