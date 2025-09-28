17 siyasi parti ‘Ulus Birliği’ ittifakını kurdu! Ata’nın huzuruna çıktı…

Türk siyasi tarihinde siyasi partilerden flaş kararlar gelmeye devam ediyor. 17 siyasi parti bir araya gelerek yeni adım attı. ATA Partisi Genel Başkanı ve eski Bakan Namık Kemal Zeybek, önderliğinde 17 parti ‘Ulus Birliği’ ittifakını kurdu.

ULUS PARKI’NDA BASIN AÇIKLAMASI

Dün partiler Ankara’da Ulus Parkı önündeki Atatürk anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasının ardından heyet, Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı. Heyet, ilk Meclis’e yürüyüş gerçekleştirdikten sonra 2. Meclis’e de yürüdü.

İTTİFAKTA YER ALAN PARTİLER

İttifakta yer alan önemli partilerden biri ise eskiden Doğru Yol Partisi(DYP) olan ve şimdilerde Doğru Partisi ismiyle bilinen Süleyman Demirel ve Tansu Çiller ile 6 yıllık hükümette kalan parti damga vurdu. İttifakta yer alan diğer partiler; Ata Parti, Adil Türkiye Partisi, Aydınlık Geleceğin Partisi, Barış ve Eşitlik Partisi, Evrensel Medeniyet Partisi, Hak ve Hürriyet Partisi, Milli Mücadele Partisi, Milli Oluşum Partisi, Milli Oluşum Partisi, Milliyetçi Cumhuriyet Partisi, Turan Hareketi Partisi, Türkiye Emekliler ve Çalışanlar Partisi, Türkiye Uyanış Partisi, Umuda Yürüyüş Partisi, Vatanseverler Partisi ve Zirve Yolu Partisi.

BASIN AÇIKLAMASI

Basın açıklamasının tamamı ise şu şekilde;

BÜYÜK TÜRK ULUSU

Aşağıda adı olan bizler Ulusun birliğine, Devletin, Yurdun bütünlüğüne, Atatürk’ün Türk Devrimine adanmış yurttaşların kurduğu siyasi partiler olarak bir araya geldik;

Ulus Birliğini kurduk.

Bizi bir araya getiren değerlere inanan bütün partileri, toplulukları, toplum kuruluşlarını kutlu Ulus Birliğine katılmaya çağırıyoruz.

Büyük Türk Ulusu!

Atatürk’ün Türk Devrimine karşı olan AKP İktidarı,

Büyük Ortadoğu Projesini uygulamakla görevli,

Türk Ulusu kavramına karşıt, Arapçı bir anlayışla Ülkemizi bataklığa sürüklemeye çalışıyor.

İktidarın bilimi yok sayan Nasçı söylemlerle süslenmiş, gerçekte BOP’un dayattığı Yeni Liberalizm uygulamaları ekonomiyi çökme noktasına getirmiştir.

Çalışanlara, emeklilere gülünç aylıkları uygun gören AKP İktidarı Kamu kaynaklarını yandaşlarına bol keseden dağıtıyor.

Yolsuzluklarla, savurganlıklarla bütçe kaynakları tüketiliyor.

Zeytinliklerimiz, ormanlarımız, doğal kaynaklarımız madenci adını verdikleri talancı yandaşlara peşkeş çekiliyor.

İktidarın akla, bilime aykırı İhvancı Suriye Politikasıyla, yerleşmeci olarak getirilen milyonlarca Bedevi Araba Kamu kaynaklarının önemli bir bölümü aktarılıyor.

Yurttaşlarımızdan esirgenen olanaklar, kolaylıklar onlara sağlanıyor.

İktidarın yetkisini aşarak yaptığı bu iş Türk Devletinin Nüfus dokusunu; Yurttaşlarımızın sağlığını bozan çok tehlikeli bir uygulamadır. İleride bu uygulama çok büyük zararlara yol açacaktır.

Anlaşılan İktidar Türkiye’yi Türkiye olmaktan çıkarmak istemektedir.

Büyük Türk Ulusu!

Görünen, bilinen bir gerçeği açıklıkla söylüyoruz:

Bu iktidar gidip, yerine dürüst, akılcı, bilimci bir yönetim gelince, bütçede oluşacak fazla ile çalışanlara, emeklilere yüzde yüz gelir artışı sağlanabilir.

Tarıma, esnafa, sanayiye yeniden yeterli destek sağlanır. Ekonomik hayat canlanır. Yurttaşlarımız insanca yaşar.

Büyük Türk Ulusu!

Son zamanlarda İktidarın ortakları, yanlarına yeni ortaklar alarak, birlikte BOP gereğince, Teröristbaşı önderliğinde Ülkemize yeni bir tuzak kurdular.

Terörsüz Türkiye Masalı, toplumu uyuşturmak amacıyla kullanılıyor.

“Yeni Anayasa” deyip duran Meclis Başkanı, kendisine verilen görev gereğince, yetkisi olmadan bir komisyon kurdu.

Bu komisyona üye veren bugünkü CHP Yönetiminin BOP oyununun bir oyuncusu olduğu anlaşılmıştır.

Bu yöneticiler Türk Ulusunu Kürt seçmen, Kürt demokrat, eşit yurttaşlık gibi söylemlerle bölme yoluna girmişlerdir.

Bu yasadışı komisyonu da, alacağı kararları da tanımıyoruz.

Bu komisyondan çıkacak Ulusun birliğine, Devletin bütünlüğüne, Atatürk’ün Türk Devrimine aykırı görüşlerle sonuna kadar savaşacağımıza ant içiyoruz.

Böyle bir süreçte Türk Ulusunun birliğinden, Devletin Bütünlüğünden yana davranış sergileyen tüm kişi, kurum ve kuruluşları yürekten kutluyoruz.

Bizler Ulusun Birliği, Devletin Bütünlüğü için Atatürk Çizgisinde bir araya gelen partiler olarak haykırıyoruz.

Ayağa kalk Türk Ulusu, Ulus Birliği senin için kuruldu.