17 yaşındaki baba katiline 11 yıl 8 ay hapis

Seyhan ilçesinin Gülbahçesi Mahallesi’nde oturan oto galerici Mustafa Alto, eşinden boşanmak için ayrı yaşamaya başladı. Ancak 2 yıldır eşinden ayrı olan Alto’nun Mersin’de başka bir kadınla birlikte yaşamaya başlaması, çocukları Kadir ve Kemal ile arasında maddi nedenle anlaşmazlığa yol açtı.

“SENİ ÖLDÜRÜRÜM, CANINI ALIRIM”

17 Mart 2022 tarihinde babalarının Adana’da annelerinin oturduğu eve geldiğini öğrenen Kadir, Kemal, kardeşleri M.A.A. ve kuzenleri Emrullah Özdemir ile birlikte buraya gitti. Kardeşler babalarının aşağıya inmesini istedi. Ancak tartışma büyüdü ve Kadir Alto, babasına “Seni öldürürüm, senin canını alırım” diyerek tehdit etti. Daha sonra Kadir Alto, yanındaki tabancayı çıkarıp babasının göğsüne dayadı. Bu sırada Alto, tabancayla havaya ateş ettikten sonra elinde av tüfeği bulunan kardeşi M.A.A.'ya “Hadi indir” diyerek babasına ateş etmesini istedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SİLİNDİ Mİ?

Ağabeyinin talimatı üzerine M.A.A., tüfekle babasına 2 el ateş etti. Bacağından yaralanan Mustafa Alto kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan soruşturmada Abdullah Y. ve Mustafa Ç.'nin olay yerini gören kendilerine ait hurdacı dükkanındaki kamera görüntülerini sildikleri öne sürüldü.

CİNAYET PLANLI MI?

Karar duruşmasında, oğlu öldürülen Leyla Alto, sanık torunlarından şikayetçi oldu. Avukatı da, cinayetin planlı olduğunu öne sürüp, “Maktulü Adana’ya getirmek için hareket edilmiştir. Kadir’in sıktığı silah yok, kovanlar yok, kamera kaydı yok. Tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

“ÜZERİME GELİNCE AYAĞINA DOĞRU ATEŞ ETTİM”

Sanıklardan M.A.A., “Böyle tatsız bir olay yaşandığı için çok pişmanım, kendim gittim teslim oldum. Üzerime gelince ayağına doğru ateş ettim. Yaralama kastıyla bile ateş etmedim” dedi. Kardeşine babasını öldürmesi için talimat verdiği iddia edilen Kadir Alto ise suçlamayı kabul etmeyerek, “Benim amacım kardeşlerimi alıp geri çekmekti. Ben gittiğimde olay olmuştu. Olayı gerçekleştirmek için maktulü Adana’ya getirdiğimiz hususu doğru değildir” diyerek beraatını ve tahliyesini istedi.

“MAĞDUR DURUMDAYIZ”

Kemal Alto da, 27-28 aydır tutuklu olduklarını ifade ederek, “Olay yerine gitmemizin tek sebebi kardeşimiz ve babamızın birbirine bir şey yapmasını önlemekti. Mağdur durumdayız” diye ifade vererek beraatını talep etti.

KARAR VERİLDİ

Cinayeti azmettirdiği iddia edilen ağabeyi Kadir Alto için 17 yıl 6 ay, diğer kardeşi Kemal Alto için 9 yıl 5 ay ve kuzeni Emrullah Özdemir için ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Alto kardeşlerin tutukluluğunun devamına, Özdemir’in ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini sildikleri iddia edilen Abdullah Y. ve Mustafa Ç. ise yetersiz delil nedeniyle beraat etti.

Dört yıl öncesine dönüldüğünde, Mustafa Alto, 3 Mart 2018 tarihinde Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından ateşlenen iki kurşunla yaralanan Alto, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Akıncılar Polis Merkezi’ne giderek yardım istemiş ve tedavi edildikten sonra taburcu edilmişti.