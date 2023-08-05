17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 3 yaşındaki Berçem’i hayattan kopardı

DHA'nın haberine göre; Sürücü A.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi

Kaza, dün akşam saatlerinde, Eruh ilçesi Dih Mahallesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sokakta oyun oynayan Berçem Demir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan küçük kız ağır yaralandı.

Yaralı kız hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Berçem, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Berçem Demir’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Sürücü A.A. gözaltına alındı

Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü A.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu iddia edildi. Sürücü A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.