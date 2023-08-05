17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 3 yaşındaki Berçem’i hayattan kopardı

Siirt’in Eruh ilçesinde, ehliyetsiz sürücü A.A.'nın (17) kullandığı hafif ticari araç, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Berçem Demir’e çarparak ölümüne neden oldu.

KAYNAK: DHA
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 3 yaşındaki Berçem’i hayattan kopardı

DHA'nın haberine göre; Sürücü A.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi

Kaza, dün akşam saatlerinde, Eruh ilçesi Dih Mahallesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sokakta oyun oynayan Berçem Demir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan küçük kız ağır yaralandı.

Yaralı kız hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Berçem, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Berçem Demir’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Sürücü A.A. gözaltına alındı

Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü A.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu iddia edildi. Sürücü A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

a0b6b938e59de82d441821995641400b.jpg

bercem.jpg

Öne Çıkanlar
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Son Haberler
Erzurum’da iki ayrı düğünde silahlı ve bıçaklı kavga. Çok sayıda yaralı ve gözaltı Güncel
Erzurum’da iki ayrı düğünde silahlı ve bıçaklı kavga. Çok sayıda yaralı ve gözaltı
Bodrum Bale Festivali 20’nci yılında sanatseverleri büyüledi Kültür Sanat
Bodrum Bale Festivali 20’nci yılında sanatseverleri büyüledi
Sahil Güvenlik’ten kaçak göçmen operasyonu. 392 kişi kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı Güncel
Sahil Güvenlik’ten kaçak göçmen operasyonu. 392 kişi kurtarıldı, 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Efes'te sakatlık şoku Spor
Anadolu Efes'te sakatlık şoku
Midyat’ta kayıp çocuk komşu evin bahçesinde uyurken bulundu Güncel
Midyat’ta kayıp çocuk komşu evin bahçesinde uyurken bulundu
Hafta sonu da kavurucu geçecek. Deve bayıltan sıcaklar daha ne kadar sürecek? Güncel
Hafta sonu da kavurucu geçecek. Deve bayıltan sıcaklar daha ne kadar sürecek?
Meksika’da futbol maçında silahlı saldırı. 4 ölü, çok sayıda yaralı Dünya
Meksika’da futbol maçında silahlı saldırı. 4 ölü, çok sayıda yaralı