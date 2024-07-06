17 yaşındaki kız aldatan sevgilisini sokak ortasında bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
17 yaşındaki kız aldatan sevgilisini sokak ortasında bıçakladı

İstanbul Kağıthane’de 17 yaşındaki kız kendisini aldatan sevgilisini sokak ortasında darp ettikten sonra bıçakladı. Öfkeden deliye dönen kızın saldırısı kameraya yansıdı. Yaralanıp hastaneye kaldırılan adam sevgilisinden şikayetçi olmadı.

İddiaya göre, 17 yaşındaki E.K. ile 22 yaşındaki Ömer K. bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ömer K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı. Bunun öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra gelen Ömer K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı. Sevgilisine, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

Çıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı. Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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