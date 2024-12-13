UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

Ligde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, sahasında İspanya ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Galatasaray, İsveç deplasmanında Malmö'yle 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş ise Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmalarla sona erdi. Ligde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, sahasında İspanya ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Galatasaray, İsveç deplasmanında Malmö'yle 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş ise Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 kaybetti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 6. HAFTA MAÇLARININ SONUÇLARI ŞÖYLE:

Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya): 0-2

Roma (İtalya)-Braga (Portekiz): 3-0

Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda): 0-0

PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 5-0

Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere): 1-2

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa): 2-1

Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2

Malmö (İsveç)-Galatasaray: 2-2

Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya): 0-0

Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka): 2-0

Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya): 1-3

Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere): 1-1

Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika): 1-2

Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya): 2-1

Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş: 2-1

Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Son Haberler
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı
Hayvanların Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de
Hayvanların Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de
İstanbul'da mezar yerlerine zam! En pahalı mezar yeri ne kadar oldu?
İstanbul'da mezar yerlerine zam! En pahalı mezar yeri ne kadar oldu?
Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı kabul etti
Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı kabul etti
Yeni yılda kiralık ilanlarında yeni dönem başlıyor. Bakanlıktan resmi açıklama geldi
Yeni yılda kiralık ilanlarında yeni dönem başlıyor. Bakanlıktan resmi açıklama geldi