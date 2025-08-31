17 yaşındaki kızdan şoke eden hırsızlık taktiği! İstanbul'un göbeği

Olay, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda yürüyen A.D.'nin yanına gelen bir kadın sohbet etme bahanesiyle koluna girdi. Bir süre A.D. ile yürüyen kadın, cep telefonunu çaldı. Ardından yanından uzaklaşan kadın, A.D.'nin durumu fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Kadın ardından bir arkadaş grubunun arasına girerek içlerinden bir kişi ile meydandan uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından A.D.'nin şikayeti üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin 17 yaşındaki Y.A.A.A. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Y.A.A.A., "gasp-yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.