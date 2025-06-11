17 yaşındaki şüpheli fıstık bahçesinde yakalandı

Kaynak: DHA

Adana’da yaşanan bir olay film sahnelerini aratmadı. 17 yaşındaki şüpheli aynı gün bir kamyonet ve minibüs çaldı. Olayın polise intikal etmesi üzerine ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli kaçtı.

Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi’nde D.H., iddiaya göre, düz kontak yaparak bir kamyonet çaldı. D.H olaydan saatler sonra aynı yöntemle ilçedeki Güzevler Mahallesi'nden minibüsü çalarak kaçtı. Araç sahiplerinin ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden şüphelinin çaldığı minibüsle Ceyhan ilçesine gittiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, D.H.’nin kullandığı aracı durdurmak istedi. Ancak D.H. 'dur' ihtarına uymadı. Mustabeyli Mahallesi’ne geldiğinde araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden D.H., girdiği fıstık bahçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan her iki araç ise sahiplerine teslim edildi. Öte yandan, şüpheli D.H.’nin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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