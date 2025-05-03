18 gündür yaşam savaşı veriyordu: Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 Adıyaman doğumlu Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekilidir. Türkmen kökenli bir aile çocuğu olan Önder, babasını 8 yaşında kaybetmiş, fotoğrafçılık, lastik tamirciliği gibi çeşitli işlerde başarılı zor bir çocukluk geçirmiştir.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

1978'de Maraş Katliamı protestoları nedeniyle tutuklanmış, 12 Eylül 1980 darbesinde siyasi operasyonlarında 12 yıl hapis mahkûm olmuş ve 7 yıl cezaevinde kalmıştı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni yarıda bırakmıştır.

Sinema kariyerine 2006'da senaryosunu yazıp yönettiği Beynelmilel filmiyle başlayan Önder, F Tipi Film gibi yapımlarda senarist, yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. 2010'da BirGün, ardından Radikal ve Özgür Gündem gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Siyasete 2011'de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun bağımsız aday olarak İstanbul'dan milletvekili seçilerek aday olan Önder, BDP ve HDP'de görev yapmış, 2014'te HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş, ancak kazanamamıştır.

2015'te Ankara milletvekili seçildi, 2023'te DEM Parti'den yeniden İstanbul milletvekili seçildi. 2013-2015 “çözüm sürecinde” İmralı heyetinde yer aldı.

Ayrıca 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği yaptı.

Önder, 15 Nisan 2025'te kalp krizi geçirmiş, aort yırtılması nedeniyle 12 saatlik bir ameliyat geçirmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. 3 Mayıs saat 16.10 civarında hayatını kaybettiği bildirildi.