18 yaşındaki 7 aylık anne kadın cinayetine kurban gitti

Kaynak: AA
18 yaşındaki 7 aylık anne kadın cinayetine kurban gitti

Kars Susuz'da 30 yaşındaki D.M 7 aylık çocuğunun annesi 18 yaşındaki eşini silahla vurarak öldürdü.

Bir kişi, Kars'ın Susuz ilçesinde tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan 30 yaşındaki D.M, evinde tartıştığı eşi henüz 18 yaşındaki Sıla M'ye silahla ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

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