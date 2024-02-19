18 yaşındaki genç sulama kanalında ölü bulundu

Kaynak: DHA
18 yaşındaki genç sulama kanalında ölü bulundu
İzmir’in Bornova ilçesinde 18 yaşında olduğu belirlenen S.B., bir sulama kanalının içinde ölü olarak bulundu.

Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana gelen olayda, su kanalından silah sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir kişinin kanalın içinde hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, S.B. olduğu öğrenilen gencin yakınında bir tabanca bulunduğu belirlendi. S.B.'nin tabanca ile kendini vurduğu düşünülürken, gencin ölüm haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

S.B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesi sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği iletildi.

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