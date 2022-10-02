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1800 yıllık yazıtın sırrı çözüldü. Çalışmalar tam 18 yıl sürdü

2 bin 700 yıllık Aigai Antik Kenti’nde bulunan 1800 yıllık 3 parça mermerde Aigaililerin Roma İmparatoru'na gönderdiği 'Fortunatus' isimli elçi aracıyla keçi derisinden alınan vergilerin her gelen toplayıcı tarafından farklı alınmasıyla ilgili şikayetini bildirdiği, imparatorun ise vergiyi sabitleyerek, uymayan vergi toplayıcılarını cezalandıracağını belirttiği keşfedildi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 13:23
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1800 yıllık yazıtın sırrı çözüldü. Çalışmalar tam 18 yıl sürdü

1800 yıllık yazıtın sırrı çözüldü. Çalışmalar tam 18 yıl sürdü
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Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Köseler Mahallesi sınırlarındaki tarihi 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılar sürerken, kazılarda ele geçirilen eserlerin tarihe ışık tutması amacıyla, eserler üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

2004 YILINDA BULUNMUŞTU
Kentte 2004 yılında başlayan kazı çalışmalarının ertesi yılında meclis binasında bulunan 3 parça mermer birleştirilerek tercümesi yapıldı. Detaylı olarak ele alınarak deşifresi yapılan yazıtın sırrı ortaya çıktı.

Yazıtta, Aigai halkının Roma imparatoruna 'Fortunatus' isimli elçiyi göndererek, keçi derisinden alınan vergilerin her gelen toplayıcı tarafından farklı alınmasıyla ilgili şikayetini bildirip, bu durumun çözüme kavuşmasını talep ettiği belirtilirken, Aigai halkının şikayet ve talebini dikkate alan Roma İmparatoru'nun ise keçi derisinden alınan vergileri 6'da 1 oranında sabitlediğini ve bu kurala uymayanların cezalandırılması için talimat verdiği çözümlendi.

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