Uluslararası gözlemciler, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin güney cephesinde bulunan askerler arasında morallerin son derece düşük olduğunu belirtiyorlar.

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi, güneydeki cephelerde toplam 18,000'den fazla askerin görev yerlerini terk ettiğini ve bunların yaklaşık 12,000'inin Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda sıklıkla görev alan 8. Birleşik Silahlar Ordusu'na mensup askerler olduğunu bildirdi.

Açıklamanın devamında firar edenlerin yaklaşık 10,000'inin seferber edilmiş askerler ve 2,000'inin ise sözleşmeli askerler olduğunu belirtildi. Rusya'nın 58. Birleşik Silahlar Ordusu'ndaki firar oranı ise 2,500 olarak açıklandı.