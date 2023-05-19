19 Mayıs Cuma TV yayın akışında ne var? 19 Mayıs Cuma bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 19 Mayıs Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 19 Mayıs Cuma hafta sonuna doğru ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 19 Mayıs Cuma kanallarda ne var? 19 Mayıs Cuma bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 19 Mayıs Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 19 Mayıs Cuma televizyonda ne var? 19 Mayıs Cuma bugün hangi diziler var?

19 MAYIS CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 8

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:00 Adım Farah

18:00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Garip

22:00 Liderler Fox’ta