19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl coşkuyla yurdun dört bir köşesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hangi gün?

Türk milletini bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önemine dikkat çekilen bu özel gün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 19 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

19 Mayıs resmi tatil günleri takviminde yer alıyor.

18 MAYIS YARIM GÜN TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatiller arasında yer almaktadır. Ancak 18 Mayıs Perşembe günü yarım gün olmayacak. Bu bağlamda 18 Mayıs Perşembe günü okullar ve iş yerleri yarım gün olmayacak.

2023 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar