19 yaşında dünya şampiyonu oldu! Hayalini gerçekleştirdi

Fransa'da düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası finalinde Güney Koreli rakibini yenerek 19 yaşında ismini Türk bilardo tarihine yazdırdı.

14 yaşında geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Seymen Özbaş, babasının ısrarı üzerine başladığı bilardoda Avrupa şampiyonluğunun ardından 19 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirerek dünya şampiyonu oldu.

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Fransa'nın Blois kent​​​​​​​​​​​​​​inde düzenlenen ve 16 ülkeden katıldığı Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakan ve finalde de Güney Koreli rakibi Yeongyun JO'yu 35-28'lik skorla mağlup eden Özbaş, ülkesine ve ailesine büyük bir gurur yaşattı.

Hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu elde eden ve toplam 7 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

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"HER ŞEYİMİ BABAMA BORÇLUYUM"

Bilardoya başlama serüvenini anlatan Seymen Özbaş, "Bilardo serüvenim 9-10 yaşlarında babam vesilesiyle başladı ve babamdan öğrendim. Her şeyimi ona borçluyum diyebilirim. Boluspor'da oynuyordum. U14-U15'te 1-1.5 sene orada tesiste hayatım geçti. Diz kapağım kırıldıktan sonra tekrar bilardoya yöneldim. Futbol oynamadan önce de zaten bilardo oynadım. Sadece o zaman futbol daha profesyonel bir şekildeydi.

Artık tamamen bilardo. Bilardo çok zor bir oyun. Sürekli devamlılık isteyen bir oyun, idmansız olmayan bir oyun. Psikolojimizin sürekli sağlam olması gerekiyor. Sürekli çalışıp, idman yapıp psikolojimi de sağlam tutarak buralara kadar geldiğimi düşünüyorum. Mutluluğumun tarifi yok. Avrupa ve ardından dünya şampiyonluğu, ikisinin aynı sene içerisinde üst üste olması çok güzel oldu. Çok mutluyum, kelimelerimin tarifi yok. Kazandığım zaferin ardından Dünya Şampiyonası'nda attığım sevinç çığlığımın duygularıma tercüman olduğunu düşünüyorum. Çok istemsiz oldu, bir an böyle üstümdeki bütün stres gitti diyebilirim" ifadelerini kullandı.