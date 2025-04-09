19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Kaynak: DHA
19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Şırnak'ın İdil ilçesinde çoban Kamil Aslan (19), dağlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde çoban Kamil Aslan (19), dağlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde meydana geldi. Çobanlık yapan Kamil Aslan'ın otlattığı koyunlar sahipsiz şekilde döndü. Aslan'ın olmadığını fark eden köylüler, koyunların otlatıldığı bölgeye doğru giderek arama çalışması yaptı. Aslan, Çiyaye Sipi bölgesinde bıçaklanmış halde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç çobanın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aslan'ın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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