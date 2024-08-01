19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, motosikletin kontrolünü kaybederek yol kenarındaki dut ağacına çarpması sonucu 19 yaşındaki Soner Soy hayatını kaybetti.

Kaza, Kabazlı-Köseali Mahallesi yolunda saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den Köseali Mahallesi yönüne seyir halinde olan Soner Soy'un (19) kullandığı 45 AJF 422 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dut ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Soy, sağlık ekipleri tarafından Salihli Özel Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Soner Soy'un, Salihli'nin Beylikli Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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