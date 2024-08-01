19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Kabazlı-Köseali Mahallesi yolunda saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den Köseali Mahallesi yönüne seyir halinde olan Soner Soy'un (19) kullandığı 45 AJF 422 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dut ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Soy, sağlık ekipleri tarafından Salihli Özel Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Soner Soy'un, Salihli'nin Beylikli Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.