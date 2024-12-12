Avcılar’da müzik sistemini çalıp kayıplara karıştılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar'da iki mahallede hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar park halindeki araçların camını kırıp içindeki müzik ve ses sistemlerini çaldı sonrasında kayıplara karıştı.

İstanbul Avcılar'ın Yeşilkent ve Ambarlı Mahallesi'nde dün sabaha karşı hırsızlık olayı gerçekleşti. Araç sahipleri, park ettikleri araçlarının camlarının kırılarak içeri girildiğini ve binlerce lira tutarındaki ses-müzik sistemlerinin çalındığını gördü.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi üzerine polis bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Polis, parmak izi ve delil aradı.

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Yapılan incelemeler sonucunda Yeşilkent Mahallesi'ndeki hırsızlığın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

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Görüntüde sabahın ilk saatlerinde kapalı kasa minibüs ile gelen üç şüphelinin park halindeki aracın camını kırdıktan sonra içeri girerek cihaz ve hoparlörleri söktükleri görülüyor.

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Şüpheliler daha sonra çaldıkları cihazları, geldikleri araca taşıyor. Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Avcılar’da müzik sistemini çalıp kayıplara karıştılar

Avcılar’da müzik sistemini çalıp kayıplara karıştılar

Avcılar’da müzik sistemini çalıp kayıplara karıştılar

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