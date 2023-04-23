'1923' müzikali 23 Nisan'da sahnede

Milli Mücadele dönemiyle başlayarak Cumhuriyet’in kuruluş sürecini anlatacak "1923" müzikali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda prömiyer yapacak

'1923' müzikali 23 Nisan'da sahnede

Editör: Özlem KIRAL

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl kutlamaları, birçok alanda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sanat dünyası da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını çeşitli etkinlik ve yapımlarla kutluyor.

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O kutlamalardan biri de bugün prömiyer yapacak olan ‘1923’ müzikali…
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı olan ‘1923’, Zorlu Holding ve grubun diğer şirketlerinin desteğiyle sahnelenecek.

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Cumhuriyetin kuruluş hikâyesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen ‘1923’te başrolleri Kerem Alışık, Özge Özder, Ece Dizdar, Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli ve Ozan Persentili paylaşıyor.

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Seyircileri, Milli Mücadele günlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süreçte, tarihe tanıklık edecekleri görkemli ve fantastik bir zaman yolculuğuna çıkaracak olan ‘1923’, Yekta Kopan, Mert Dilek ve Mehmet Ergen tarafından kaleme alındı.

'1923'ün 3 başrol oyuncusu Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar, Habertürk'e verdikleri röportajda müzikalin önemini dile getirerek şunları söylediler

KEREM ALIŞIK

''İşin hem yapım tarafında hem de oyuncularından biri olarak öncelikle kendimi çok şanslı hissediyorum. İlk kez bu kadar büyük ve görkemli bir müzikal prodüksiyonun kadrosunda bulunuyorum. Üstelik bu müzikal, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına saygı duruşu olarak hazırlanan bir proje… Bu, beni çok etkiledi. Ben de bu haşmetli, ihtişamlı şovun bir parçasıyım. Ve kendimi çok şanslı hissediyorum.''

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ECE DİZDAR

''Neredeyse okumadan kabul ettiğim tek işin bu olduğunu söyleyebilirim. Hem künyesi hem anlam ve önemi hem de bir müzikal oluşu… Ne oynadığımın dâhi çok bir önemi yoktu. Bu işin kendisi başrol. Ne demek istediğimi seyredenler anlayacak.''

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ÖZGE ÖZDER

''Bu müzikali kabul ederken gerçekten bu şekilde görkemli ve Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır bir proje olacağını öngörmüştüm. Çünkü proje bana geldiğinde aslında puzzle’ın çok büyük bir parçası tamamlanmış ve uzun süredir bu iş için çalışan bütün birimler birbirine eklemlenmişti. Bu büyük yapının tek eksik parçası ana oyuncuların eklenmesiydi. Rolü kabul ederken de konuya; asla rol büyüklüğü ya da kariyer planlaması gibi bir takım ego içeren bakış açılarıyla değil, bu tarihi olaya dâhil olmanın gururu ve bu teklifin bana gelişinden sonraki süreçte projeye layık olabilmenin heyecanı gibi dertlerle yaklaştım.''

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