194 kilo saf cıva ele geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, toplam 194 kilo 780 gram saf cıva ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele) suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 20.399 paket sigara, 1.329 adet puro, 343,5 litre akaryakıt, 40 adet elektronik sigara, 20 adet elektronik sigara likiti ve 32 paketlenmiş tütün ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, 6136 SKM suçu çerçevesinde 168 av tüfeği, 101 tabanca namlusu, 100 tabanca yayı, 50 tabanca gövdesi, 1 adet tabanca (kurusıkıdan çevirmeli) ve 1 tabanca şarjörü ele geçirildiği ifade edildi.

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirmesi suçu kapsamında ise 194 kilo 780 gram saf cıva ele geçirildi. Resmi Belgede Sahtecilik suçlarıyla ilgili olarak da 3 adet kurum kimliği ele geçirildi. Toplamda 28 olay kapsamında 38 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.