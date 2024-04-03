1983 Beyoğlu Çikolata Ramazan Bayramı’na lezzet katacak

Kaynak: Haber Merkezi
1983 Beyoğlu Çikolata Ramazan Bayramı’na lezzet katacak
Sevdiklerinizle bir araya gelmenin keyfini 1983 Beyoğlu Çikolata'nın özel lezzetleriyle taçlandırın. Ramazan Bayramı'na özel el yapımı ve meşhur kırma çikolatalar bu özel günleri nostaljik bir şölene dönüştürecek.

Belçika çikolatasının eşsiz lezzetiyle buluşan Beyoğlu'nun tarihi el yapımı çikolatası 1983 Beyoğlu Çikolata, kahve konseptiyle tamamlanarak sizlere unutulmaz bir tat deneyimi sunuyor.

Her detayı özenle düşünülerek hazırlanan çikolatalar, frambuaz, karamel ve fındık dolgulu drajeleriyle bayram geleneğini günümüze taşıyor.

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1983 Beyoğlu Çikolata'nın ürünleri tamamen doğal içeriklerle, birinci sınıf kakao kullanılarak üretiliyor. Şık kutular içinde farklı gramaj alternatifleriyle satışa sunulan çikolatalar, göz alıcı bir sunuma sahip. Ayrıca el yapımı pralinler, zarif kutularının içinde farklı form ve lezzetleriyle bayramın en gözde ikramlıkları arasında yer alıyor.

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Bu Ramazan Bayramı'nda, sevdiklerinizi 1983 Beyoğlu Çikolata'nın özel lezzetleriyle şımartabilir, ikram edebilir ve hediye verebilirsiniz. Keyifli ve lezzet dolu buluşmalar için 1983 Beyoğlu Çikolata'yı tercih edin, unutulmaz anlar yaşayın.

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