Emekliler sürünsün bürokrat götürsün!

Asgari ücretli ve emekliler, "Pazarlara gece karanlığında, artıkları toplamaya gider hale getirildik. Biz yoksullukla mücadele ederken, maaşımızın 2 katı bürokratlara seyyanen zam veriliyor" diyor.

BU AYLIKLAR NASIL YETSİN!

Yurttaş Birlikteliği, yarın Tandoğan'da düzenlenecek "Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı" mitingi öncesi toplantı yaptı. Birlik adına konuşan Şenal Sarıhan, sadece üst düzey bürokratlara seyyanen 60 bin liraya varan zam verilmesi kararına tepki göstererek, "Emekli maaşı ya da maaş olarak, elimize geçen 'aylık' olarak ifade edilen miktarlar, günlük gereksinimleri dahi karşılayamaz hale geldi. Açlık sınırı 25 bin lirayı bulmuşken, yüksek bürokratlara 30-60 bin lira arası maaş artışı müjdesi veriliyor. Bu haksızlıktır" dedi.

ÇARESİZ DURUMA DÜŞTÜK

Vatandaşın düşük maaşlar karşısında çaresiz bırakıldığını belirten Sarıhan, "Ekmeğimiz küçülmüyor, yok olmaya doğru gidiyor. En elverişli alışveriş alanları olan pazarlara, gün ışığında değil, gece karanlığında, döküntü toplamaya çıkar hale getirildik. Yoksulluk sınırının 97 bin 159, açlık sınırının 29 bin 828 lira olduğu bir dönem de, çocuklarımız, beslenme çantalarında yokluk taşıyorlar. Üniversitelerde okuyan gençlerimize verilen burslar, ne kitaba ne de karın doyurmaya yetmiyor. Sinema, tiyatro, kitap almak bir lükse dönüştü" diye konuştu.

PARALAR YANDAŞA AKIYOR

Şenal Sarıhan, şunları söyledi: Yoksulluk, giderek derinleşiyor. Halk, karnını, beynini ve sağlığını koruyamaz ve yarınını düşünemez hale getiriliyor. En düşük kiranın 25 bin liradan başladığı günümüzde, milyonlarca emekli 16 bin 881 lira ve milyonlarca işçi de 22 bin 104 lira ile adeta ölüme mahkûm ediliyor. Sözde 'bütçe disiplini adı altında emekli ve emekçilerin maaş ve ücretleri budanırken; yandaşlara ve patronlara milyarlarca liralık teşvik, vergi muafiyeti v e hazine garantisi adı altında milli gelirden devasa paylar dağıtılıyor.