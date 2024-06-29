1986'dan beri faaliyet gösteriyordu: Ünlü oto kiralama şirketi iflas etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1986'dan beri faaliyet gösteriyordu: Ünlü oto kiralama şirketi iflas etti

İstanbul'un köklü araç kiralama firması, 1986 yılından bu yana sürdürdüğü faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

İstanbul'un ünlü araç kiralama firmalarından Sunkar Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1986 yılından bu yana sürdürdüğü faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Binlerce aracı bünyesinde barındıran şirket, İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından verilen 7 Haziran 2024 tarihli kararla iflasını ilan etti. Uzun yıllardır sektörde hizmet veren firma, yaşanan ekonomik zorluklar neticesinde faaliyetlerine devam edemeyeceğini açıkladı.

KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BÜYÜYOR

Küresel çapta yaşanan koronavirüs pandemisi sonrasında ortaya çıkan ekonomik darboğaz, Türkiye'nin ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Pandemi sonrasındaki üretimdeki düzensizlikler, hem bireyleri hem de işletmeleri zorlayıcı bir duruma soktu.

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Satış oranlarının hızla azalmasıyla birlikte, özellikle servis ve imalat sektörlerindeki firmalar büyük zorluklarla karşılaştı. Ekonomik krizden en fazla zarar gören işletmeler arasında restoranlar, lokantalar ve kafeler ön plana çıktı. Diğer yandan, küçük ölçekli araç kiralama işletmeleri, bu zorlu dönemi başarıyla atlatmayı sürdürüyor. Buna karşın, geniş araç filosuna sahip bazı büyük kiralama şirketleri, ciddi finansal problemlerle mücadele ediyor.

İSTANBUL’DA BÜYÜK BİR OTO KİRALAMA ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

İstanbul merkezli ve 1986 yılında faaliyete geçen önde gelen oto kiralama firmalarından biri olan Sunkar Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş., binlerce aracı barındıran filosuyla bilinmesine rağmen, ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasını açıkladı. İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi, şirketin iflasına ilişkin kararı 7 Haziran 2024 tarihinde duyurdu.

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Global salgın sonrası ekonomik toparlanma sürecinde zorluklar yaşayan sektörlerden biri de oto kiralama sektörü oldu ve Sunkar Oto Kiralama'nın bu durumu, sektördeki genel zorlukların somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Şirketin mali krizi ve iflas süreci, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar için ciddi bir uyarı işareti olarak değerlendirilmekte ve bu durum, sektördeki diğer şirketlerin finansal stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine neden oluyor.

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