2 adet kalaşnikof ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile denetimlerini sürdürdüğü açıklandı.

Bu çerçevede jandarma ekiplerinin Şubat ayında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin raporu paylaşıldı.

Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğünce 7 bin 229 asayiş devriye faaliyeti yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 886 şahıs yakalanırken, 26 tabanca, 29 av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, 4 adet muhtelif şarjör, 5 kesici ve delici alet ile bin 151 adet tabanca mühimmatı bulundu.