2 adet kalaşnikof ele geçirildi

Kaynak: İHA
2 adet kalaşnikof ele geçirildi
Sakarya’da jandarma ekiplerinin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonların faaliyet raporu paylaşıldı. Çeşitli suçlardan aranan 886 şahıs yakalanırken, 2 adet kalaşnikof ele geçirildiği açıklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile denetimlerini sürdürdüğü açıklandı.

Bu çerçevede jandarma ekiplerinin Şubat ayında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin raporu paylaşıldı.

Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğünce 7 bin 229 asayiş devriye faaliyeti yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 886 şahıs yakalanırken, 26 tabanca, 29 av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, 4 adet muhtelif şarjör, 5 kesici ve delici alet ile bin 151 adet tabanca mühimmatı bulundu.

Son Haberler
Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada sürücüsü yola fırladı Gündem
Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada sürücüsü yola fırladı
Laf dalaşı silahlı çatışmaya dönüştü. 2 yaralı Yerel Haberler
Laf dalaşı silahlı çatışmaya dönüştü. 2 yaralı
Mardin'de anne ve 2 çocuğu 6'nci kattan aşağı düştü Gündem
Mardin'de anne ve 2 çocuğu 6'nci kattan aşağı düştü
Şehir içi yolcu minibüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı Yerel Haberler
Şehir içi yolcu minibüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı
Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı Magazin
Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaştı. Görenler hayran hayran bir daha baktı
Kastamonu’da 3 katlı ev küle döndü Gündem
Kastamonu’da 3 katlı ev küle döndü