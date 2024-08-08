2 araç çarpıştı, fırlayan pikap cami duvarını yıktı

Kaza, Akdeniz Mahallesi Talat Göktepe Caddesi ile Asena Sokağın kesiştiği kavşakta gerçekleşti. Verilen bilgilere göre sokakta seyir halinde olan 33 CFZ 79 plakalı otomobil ile caddeden gelen 33 AHF 119 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan pikap, Erdemli Ulucami'nin avlu duvarını yıktı.

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri pikapta sıkışan yaralıyı çıkarttı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.