2 Araç çarpıştı ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA
2 Araç çarpıştı ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Haramidere Kavşağı'nda geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması neticesinde, araçlarda bulunan iki erkek yaralandı.

Gece yarısı Haramidere Sanayi Sitesi'nin hemen yanında gerçekleşen olayda, 16 AZM 134 ve 34 BPF 984 plakalı araçlar, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Kazanın etkisiyle, kavşakta bulunan bir sokak lambası direği zarar gördü ve devrildi.

İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, hasar gören araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Her iki araçta da büyük hasar oluşurken, kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki yaralı, acil tıbbi müdahale için hastaneye sevk edildi.

Polis, kaza nedeniyle yolu geçici olarak trafiğe kapattı ve belediye ekipleri, yolun temizlenmesi ve kumlama işlemlerini gerçekleştirdi. Çekici yardımıyla kaldırılan araçların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazanın nedenlerini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.

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