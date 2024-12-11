2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Olay, gece saatlerinde Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Karaören Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Çetin'in kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Nermin Demir'in idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da büyük hasar gördü ve demir yığınına döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüleri Ömer Çetin ve Nermin Demir ile araçlarda bulunan Ummuhan Çetin ve Ramazan Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan U.Z.D. ve İ.D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, yetkililer kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.