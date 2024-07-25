2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 2 ölü, 8 yaralı

Kaynak: DHA
2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 2 ölü, 8 yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2 otomobilin feci şekilde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2 otomobilin feci şekilde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası anbean yansıdı.

85477-1.jpg

Adem Burgaz'ın kullandığını araç karşı yönden gelen Abdurrahman Bolat'ın kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ulaşan ekipler Adem Burgaz’ın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Araçlarda sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Abdurrahman Bolat, Mert Sabahattin, Rabia Özlem Aktaş, Günay Karabıyık, Hasan Turgut, Ayşe Turgut, Atila Turgut, Alper Turgut ve Bilal Turgut Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Turgut da hayatını tüm çabalara rağmen kaybetti.

Son Haberler
Nijerya'daki saldırıda 5 kişi öldü 2 Çinli fidye için kaçırıldı Dünya
Nijerya'daki saldırıda 5 kişi öldü 2 Çinli fidye için kaçırıldı
Eşyalarını 9. kattan aşağı attı mutfağı ateşe verdi. Özel harekat devreye girdi Yaşam
Eşyalarını 9. kattan aşağı attı mutfağı ateşe verdi. Özel harekat devreye girdi
Mehmet Muş'tan deprem bölgesinde "vergi affına" ilişkin açıklama Gündem
Mehmet Muş'tan deprem bölgesinde "vergi affına" ilişkin açıklama
Kavgayı ayıran bekçiyi sırtından bıçakladılar Yerel Haberler
Kavgayı ayıran bekçiyi sırtından bıçakladılar
Osmaniye'de çıkan kavgada belediye başkanı yaralandı Yerel Haberler
Osmaniye'de çıkan kavgada belediye başkanı yaralandı
Erdoğan'ın İBB'yi ne kadar borçla bıraktığı belli oldu. En son borçlu CHP'li belediyeleri uyarmıştı Gündem
Erdoğan'ın İBB'yi ne kadar borçla bıraktığı belli oldu. En son borçlu CHP'li belediyeleri uyarmıştı