2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 2 ölü, 8 yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2 otomobilin feci şekilde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası anbean yansıdı.

Adem Burgaz'ın kullandığını araç karşı yönden gelen Abdurrahman Bolat'ın kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ulaşan ekipler Adem Burgaz’ın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Araçlarda sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Abdurrahman Bolat, Mert Sabahattin, Rabia Özlem Aktaş, Günay Karabıyık, Hasan Turgut, Ayşe Turgut, Atila Turgut, Alper Turgut ve Bilal Turgut Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Turgut da hayatını tüm çabalara rağmen kaybetti.