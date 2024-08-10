2 bin 530 gram uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Kaynak: İHA
2 bin 530 gram uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Adana’da polis ekipleri, yapılan kapsamlı operasyonlarla 2 bin 530 gram uyuşturucu ve çeşitli suçlardan aranan 90 kişiyi ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği asayiş uygulamalarında, 9 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek ve 209 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında ise, 2 bin 530 gram uyuşturucu madde, 38 uyuşturucu hap, 170 bin 400 kaçak makaron ve 580 paket kaçak sigara bulundu. Ayrıca, 3 çalıntı araç tespit edildi.

Asayiş ve trafik denetimlerinde 7 bin 299 şahıs ve bin 885 araç sorgulandı. Yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda, 407 kişiden 21’i evrak eksikliği nedeniyle mobil göç aracına alındı. Yapılan sorgulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 90 şahıs yakalandı.

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