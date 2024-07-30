2 bin 965 asker görevini tamamladı

Kaynak: İHA
2 bin 965 asker görevini tamamladı

Bilecik'te 2 bin 965 asker, vatani görevlerini tamamlayarak ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen yemin ve terhis törenine Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, protokol üyeleri ve çok sayıda asker yakını katıldı.

Tören, sancak geçişi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Askerler, Türk bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti. Program, yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılması, birliğe ilk katılan ve en uzak ilden gelen askerin konuşmasıyla sona erdi.

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