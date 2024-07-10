2 bin yıllık bahçe keşfedildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2 bin yıllık bahçe keşfedildi

İtalya'daki inşaat işçileri, Roma İmparatoru Caligula'ya ait 2 bin yıllık bir bahçe keşfetti .

Bahçenin traverten duvarları, Roma'yı kesen ve Vatikab'ın doğusunda bulunan Tiber Nehri'nin kıyılarına bakmakıyor. İtalya Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre söz konusu bahçe kalıntıları, işçilerin Piazza Pia'da yeni bir üst geçit inşa etmesi sırasında ortaya çıkarıldı.

Arkeologlar molozları temizlerken üzerinde şu yazının yazılı olduğu kurşun bir su borusu buldular:

"C(ai) Cæsaris Augusti Germanici"

Araştırmacılar kitabenin daha çok Caligula olarak bilinin Gaius Caesar Augustus Germanicus'a atıfta bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Araştırmacılar yazıtlara dayanarak bahçenin muhtemelen kötü şöhretli Roma imparatoruna ait olduğunu düşünüyor. Caligula sadece zalim ve acımasız bir lider olarak tanınmıyordu, aynı zamanda senatosunu aşağılayan bir sadist idi. Caligula MS 37'de tahta çıktı ve MS 41'de onu korumaktan görevli Praetorian Muhafızları tarafından öldürüldü.

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