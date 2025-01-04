2 çocuk annesi emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirdi

Isparta'da yaşayan 2 çocuk annesi Pınar Koçaktok, yıllardır hayalini kurduğu otobüs şoförlüğünü emekli olduktan sonra yapmaya başladı. Elektrik, elektronik teknisyeni olarak görev yaptığı Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli olan Koçaktok, otobüs şoförü olmak için harekete geçti. Gerekli belgeleri alan Koçaktok, bir ay önce Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi bünyesinde şehir içi toplu taşımada otobüs şoförü olarak işe başladı. Çocukluğundan beri istediği otobüsün direksiyonuna oturmayı başaran Pınar Koçaktok, hayalini gerçekleştirmenin yanında kentin tek kadın otobüs şoförü olmanın da ayrıcalığını yaşıyor.

"GÜÇ AKILDA VE KALEMDE..."

Pınar Koçaktok, "Bir hayalim vardı. Şoför olmaktI. Rahmetli eniştem şofördü. Eniştem sayesinde açıkçası çocukluğumdan beri Antalya'ya ön koltukta gidip, gelirken hep ona baktım. Çocukluğumda çamurdan kamyon, otobüs, araba yapardım. Emekli olduktan sonra düşündüm. Kendime güvendim. Gücün hep bilekte olmadığını, akılda ve kalemde olduğunu düşündüm.

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SRC için müracaat ettim. Sonrasında zaten hepsi geldi. Faruk başkanımın yanına gittim. Sağ olsun bana bir ön kapı açtı. Güvensizlik yapmadılar ve şükür ben de bugünkü gibi yüzlerini kara çıkarmamak için elimden gelen her çabayı yapmaya çalışıyorum" dedi.

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"TEPKİLER SAYESİNDE DAHA DA GÜÇLENDİM"

Halktan çok güzel tepkiler aldığını anlatan Pınar Koçaktok, "Bu tepkiler sayesinde daha da güçlendiğimi düşündüm. Öğrenci kısmına (üniversitenin doğu-batı yerleşkesi) olsun çalıştığım günlerim oldu. Bunlarda dahi görenlerden "Arkanızdayız abla" diyenler oldu. Başarılar dilediler ve hepsinin de daha güzel sözlerini aldım. Hepsinden Allah razı olsun. Benim için gurur verici şeyler. Kadınların olmasını istiyorum; sadece şoför değil, her alanda kadınların olmasını istiyorum. Şoför arkadaşlarımdan da güzel tepkiler alıyorum. Onlar, "Başarabilirsin" dedikleri zaman, başardığımı gördükleri zaman arkamda durdular.

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"Aferin, helal olsun" dediler. ​​​​​​​Halk otobüslerinde şu anda kadın şoför olarak ilk ve tekim. Bütün kadınları da bekliyorum. Gerçekten isteyen herkese şoförlüğü tavsiye ederim. Büyük firmalarla çalışmayı istiyorum. Burada tecrübe edinmeyi istiyorum. Büyük şehirlere gitmeyi daha çok istiyorum. Onu da yaşamak istiyorum. Zevkli bir şey olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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