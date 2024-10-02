2. Dünya Savaşı'nda kalma bomba patladı. Havalimanında 7 metrelik çukur açıldı

Japonya'daki Miyazaki Havalimanı'nda meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Havalimanında uçakların ana piste çıkmak için kullandığı taksi yolunda 2.Dünya Savaşı'ndan kaldığı anlaşılan bomba büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamanı etkisiyle taksi yolunda 7 metrelik çukurun açıldığı öğrenildi. Olay sırasında taksi yolunda uçak olmaması olası bir facianın önledi. Patlamın ardından Miyazaki Havalimanı'dak uçuşlar durduruldu.

Miyazaki Havalimanı 1943 yılında açıldığı belirtilirken, Şubat 1945'ten şubat ayı itibarıyla kamikaze birliklerinin üssü oldu. Okonawa Muharebesi sırasıda havalimanında 47 uçak intihar görevine yollandı. Miyazaki bölgesi ayrıca Japonya İmparatorluk Donanma üssüydü. Bombanın 2.Dünya Savaşı sırasında Amerikan uçakları tarafından atılan patlamamış bir bomba olduğu tahmin ediliyor.