2 FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
2 FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı
Bursa’da FETÖ üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Fethullahçı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen ve hakkında, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 yaşındaki E.B. ve 45 yaşındaki İ.A. gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şüphelilere ilişkin başlattığı çalışma sonucunda, FETÖ üyesi olma suöçundan hapis cezası bulunan E.B. ve İ.A.'nın Karacabey'de olduğu tespit edildi.

2 firari hükümlü, 2 farklı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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