2 gün önce başladığı inşaatta elektrik akımına kapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
2 gün önce başladığı inşaatta elektrik akımına kapıldı

Kocaeli'de 2 gün önce başladığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

2 gün önce başladığı inşaatta elektrik akımına kapıldı

Derince'de inşaatta çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Gencin, 2 gün önce inşaatta işe başladığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan inşaatta 2 gün önce çalışmaya başlayan 28 yaşındaki Kutsal Bingöl, elektrik akımına kapıldı.

Çalıştığı esnada Bingöl'ü gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bingöl kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bingöl'ün cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderilecek.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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