Ölüp yeniden dirildiğini iddia etti. Saniye saniye detaylarını anlattı

Aşırı dozda vücut geliştirme takviyesi tüketen Vincent Tolman, ölüme yakın deneyim yaşadığını belirterek, sonrasında yeniden dirildiğini anlattı.

Coming Home podcast'inde konuşan Tolman, takviyenin vücuduna sakinleştirici bir etki yaptığını ve bilincinin gidip geldiğini söyledi. Kalbi yavaşlamaya başladığında, tüm odanın dönmeye başladığını ve sırtüstü düştüğünü söyleyen Tolman, kusma sırasında ciğerlerine takviyenin kaçtığını ve bu yüzden boğulduğunu belirtti.

Tolman, sağlık görevlilerinin onu canlandırmaya çalıştığını ancak başarılı olamayarak bir ceset torbasına koyduklarını ve hastaneye doğru yola çıktıklarını da iddia etti.

45 dakika boyunca ölü ilan edilen Tolman, üç gün boyunca komada kaldı. Ölüme dair deneyimlerini anlatırken, küçük yaşlardan itibaren yaptığı kötü şeyleri gözlemlediğini aktaran Tolman, ölümün kendisinin rahatlatıcı bir deneyim olduğunu belirtti.

Ölümün korkutulacak bir şey olmadığını, aksine en iyi kısmının bu olduğunu vurguladı. Tolman, geri dönmenin ise çok zor olduğunu ifade etti.

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Manevi ve kişisel güçlendirme koçu olarak tanınan bir yazar ve danışman olan Julie Poole, yaşadığı "ölümden dönme" sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Poole, cennette üç gün geçirdiğini ve bu süre zarfında öğrendiği derslerle dünyaya geri döndüğünü iddia etmişti. Küçük yaşlarından itibaren fiziksel, zihinsel, cinsel ve duygusal istismara maruz kaldığını belirten Poole, bu zorlu deneyimlerin onu hem bir enkaza dönüştürdüğünü hem de maneviyatla daha yakın bir ilişki kurmasını sağladığını ifade etti.

Poole, 20'li yaşlarındayken aşırı dozda ilaç alarak "ruhlar alemine" geçtiğini ve burada insanlığın geleceği hakkında vizyonlar aldığını öne sürdü. Rehberleri ve meleklerinin kendisini yüksek bir seviyeye taşıdığını söyleyen Poole, onlardan 2012 ile 2032 yılları arasında insanlık için bir "Altın Çağ"ın başlayacağına dair bilgi aldığını belirtmişti.

Ayrıca Poole, insanlığın hızla yaklaşan bir "hesaplaşma günü" olduğunu da vurguladı.

Uzmanlar, Poole’un yaşadığı klinik ölüm deneyiminin, insanların ölüm döşeğinde yaşadıkları vizyonlara benzer olabileceği aktardı.