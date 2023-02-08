8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Bakan Akar, Fahrettin Koca ve Fatih Dönmez 2 gün sonra Hatay’ı üstten gezdiler

Bakan Akar, Fahrettin Koca ve Fatih Dönmez 2 gün sonra Hatay’ı üstten gezdiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremin etkilediği Hatay merkezdeki arama kurtarma çalışmalarını 2 gün sonra havadan inceledi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:07
Takip Et

2 gün sonra Hatay’ı üstten gezdiler. Bakan Akar, Fahrettin Koca ve Fatih Dönmez

Bakan Akar, Fahrettin Koca ve Fatih Dönmez 2 gün sonra Hatay’ı üstten gezdiler
+
Aa
-

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından, Hatay’ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Kent merkezine giderek çalışmaları inceleyen, arama kurtarma ekiplerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan bakanlar, daha sonra helikopterle havadan genel çalışmaları inceledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca'ya Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Maçkalı
8.02.2023 10:33
Aşağı olsalar korumaları sığmaz meydanlara, potamyalı rūstem koruma ordusunu yollasın aldıkları maaşları haketsinler. Yazıklar olsun. Halkın içine bile giremiyorlar korkuyorlar.  
 
Mustafa acar
8.02.2023 10:27
Bu ülkenin dronları yokmuyduda deprem anında hasarı nokta nokta tespit edip yardımları anında gönderselerdi.2 gün sonra havadan neyin kontrolünü yapıyorlar.o helikopterle yardım gönderselerdi de yakıt  
 
Daha köylerden hiç bir haber yok
8.02.2023 10:26
Agalar tepkiden uzak rahat etsinler diye kullanılan bu helikopter ile daha hiç ulaşılamayan köyler, uzak yerler dolaşılsa, ihtiyaçlar, hasarlar belirlense olmaz mı?  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
2
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
3
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
4
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
5
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
6
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
7
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿Google Bilgi Paneli nasıl kullanılır? Kullanıcıların birçok işine yarayacak tüm bilgileri barındırıyor
﻿Google Bilgi Paneli nasıl kullanılır? Kullanıcıların birçok işine yarayacak tüm bilgileri barındırıyor
﻿Google Bilgi Paneli nasıl kullanılır? Kullanıcıların birçok işine yarayacak tüm bilgileri barındırıyor
﻿3,5 yaşındaki Arif Kaan 43 saat sonra enkazdan kurtarıldı
﻿3,5 yaşındaki Arif Kaan 43 saat sonra enkazdan kurtarıldı
﻿3,5 yaşındaki Arif Kaan 43 saat sonra enkazdan kurtarıldı
﻿İstanbul'da kar yağışı devam ediyor
﻿İstanbul'da kar yağışı devam ediyor
﻿İstanbul'da kar yağışı devam ediyor
﻿Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem bölgesi için açıklama yaptı
﻿Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem bölgesi için açıklama yaptı
﻿Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem bölgesi için açıklama yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.