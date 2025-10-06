2 güvercini bulana 100 bin TL ödül

Kaynak: İHA

Adana’da kayıp iki güvercinini bulamayan Cengiz Efe, ödülü 20 bin liradan 100 bin liraya yükseltti. Manevi değeri yüksek kuşlarını çocuğuna benzeten Efe, umudunu koruyor.

Adana’nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde yaşayan güvercin sevdalısı Cengiz Efe, 2 Nisan akşamı arkadaşlarıyla birlikte kümesten uçurduğu iki özel güvercinini kaybetti. Kuşlar geri dönmeyince Efe, onları bulana 20 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Ancak aradan geçen 6 aya rağmen güvercinlerden haber alınamadı. Umudunu yitirmeyen Efe, ödülü 100 bin liraya çıkardı.

aw552636-04.jpg

Cengiz Efe, güvercinlerinin kendisi için maddi değil, manevi değeri olduğunu vurguluyor. “Bir insan evladını kaybedince nasıl üzülürse, ben de öyleyim. Onlar benim çocuklarım gibiydi. Aşılarından yemlerine kadar her şeyleriyle ilgileniyordum,” diyor. Kuşçu camiasına seslenen Efe, güvercinlerini teslim edenlere sorular sormayacağını, hatta aracıyla teslimat yapılabileceğini belirtiyor.

aw552636-03.jpg

“Yeter ki kuşlarımız geri gelsin, 100 bin lira ödülü anında vereceğiz,” diye ekliyor. Efe’nin güvercin sevgisi, çocukluğundan beri devam eden bir tutku. Hobi olarak başlayan bu alışkanlık, zamanla hayatının merkezi haline gelmiş. Kayıp güvercinlerin özel bir ırka ait olduğu ve Efe için paha biçilmez anılar taşıdığı biliniyor.

aw552636-01.jpg

aw552636-02.jpg

