2 Haziran Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT ücretsiz olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi sınavı 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu nedenle, sınava girecek öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımı önemli bir konu haline geliyor.

İstanbul'da yola çıkacak olan öğrenciler, İETT otobüslerinin 2 Haziran Pazar günü ücretsiz olup olmadığını merak ediyorlar. Konuyla ilgili olarak İETT tarafından yapılan açıklamada, sınav günleri toplu taşıma ücretsiz olacak şeklinde bir duyuru yapılmadı. Dolayısıyla, 2 Haziran Pazar günü İETT otobüslerinin bedava olup olmayacağı konusunda herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Öğrencilerin sınav günü ulaşım için İETT otobüslerini kullanacakları durumda, normal tarife ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Bu nedenle, sınava girecek olan öğrencilerin ulaşım planlarını yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları önem arz ediyor.

2 Haziran Pazar günü toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı, İstanbul'da LGS sınavıyla ilgili önemli bir konu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi sınavı 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu nedenle, sınav günü toplu taşıma araçlarının kullanımı özellikle öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından merak ediliyor.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, LGS sınavı günü toplu taşıma ücretsiz olmayacak. Dolayısıyla, 2 Haziran 2024 Pazar günü İstanbul'da İETT otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçları normal tarife ücretleriyle hizmet verecek.

Bu nedenle, sınava girecek olan öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sınav günü ulaşım planlarını yaparken normal ücretleri göz önünde bulundurmaları önemlidir. Özellikle sınav merkezlerine erken ulaşım sağlamak için gereken ulaşım düzenlemelerinin yapılması önerilir.

2 HAZİRAN TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. İETT'nin açıklamasına göre:

"Sınav günü LGS'ye katılacak olan öğrenciler ve sınav görevlileri, sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde İETT araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir."

Ayrıca, açıklamada sınav günü için İETT tarafından ek seferler düzenleneceği belirtildi. Ek seferlere ilişkin detaylı bilgi ve program, İETT'nin resmi web sitesinde de yer alacak.

Bu duyuruyla birlikte, sınav günü ulaşım konusunda öğrencilere ve görevlilere kolaylık sağlanması hedeflenmektedir. İETT'nin bu uygulamasıyla, sınav günü ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi ve sınava katılacak olanların rahat bir şekilde sınav merkezlerine ulaşmaları hedefleniyor.

DİYARBAKIR'DA DA PAZAR GÜNÜ ÖĞRENCİLERE ULAŞIM BEDAVA

2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenciler için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden önemli bir ulaşım kararı geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, LGS'ye girecek öğrencilerin sınav günü toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak faydalanmalarını sağlayacak.

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS sınavına girecek öğrenciler, sınav günü belediyenin sunmakta olduğu toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Sınav günü, saat 07.00 ile 17.00 arasında, sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler ve velileri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarına ücretsiz olarak binme imkanına sahip olacaklar.