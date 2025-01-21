2 ilde kaçak tütün operasyonu

Kaynak: İHA

Tekirdağ ve Kütahya'da polis gerçekleştirdiği tütün operasyonu kakaççılara ağır darbe indirdi. Düzenlenen şok baskınlarda binlerce kaçak makaron, tütün ve nargile tütünü ele geçirilirken, toplam 9 şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ocak 2025 ile 20 Ocak 2025 tarihleri arasında kaçakçılık faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda toplam 6 olaya müdahale edilirken, suç unsuru olarak ele geçirilen malzemeler arasında 101 bin 600 boş makaron, 80 bin 280 dolu makaron, 560 paket gümrük kaçağı sigara, 171,5 kilogram nargile tütünü, 51 kilogram tütün, 50 adet puro, 8 adet elektronik sigara, 80 adet elektronik sigara likiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 1 tabanca, 10 mermi ve 1 şarjör bulundu.

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Operasyonlar neticesinde 8 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.

KÜTAHYA'DA DA BASKIN DÜZENLENDİ

Kütahya'da da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında, 138 bin 600 adet makaron, 610,3 kilogram tütün ile 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bir depoya operasyon düzenledi.

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Adreste yapılan aramalarda, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 138 bin 600 adet boş ve dolu makaron, 610,3 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E. isimli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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