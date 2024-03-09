2 ilde terör operasyonu: 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütleri DHKP ve MLKP’ye yönelik İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen BOZDĞAN-13 operasyonunun ayrıntılarını aktardı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Eskişehir de düzenlenen operasyonlarda 11 DHKP/C şüphelisi gözaltına alınırken, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 MLKP şüphelisinin emniyet güçleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital ve örgütsel dokümanın ele geçirildiğini de sözlerine ekledi.