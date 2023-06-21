2 kardeş markette öldürüldü

Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kardeş markette uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

2 kardeş markette öldürüldü

Diyarbakır’da iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kardeş, bekçi kuzenleri tarafından bir market içinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, olay, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 312. Sokakta bir markettin içinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, çarşı ve mahalle bekçisi M.K., kuzenleri iki kardeş çarşı ve mahalle bekçisi H.K. ve teknisyen yardımcısı K.K.’ye bir marketin içinde silahlı saldırı da bulundu.

İki kardeş, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kardeşler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Yakınları gözyaşlarına boğulurken, şüpheli kaçtıktan kısa süre sonra yakalandığı öğrenildi.

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