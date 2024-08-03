2 katlı ahşap binada balkon çöktü

Olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı, ancak binanın bulunduğu sokak yaya trafiğine kapatıldı. Balat Atgeçmez Sokak'ta saat 11.15 civarında meydana gelen çökme, bilinmeyen bir nedenle gerçekleşti. Binadan parçaların düştüğünü gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, binanın bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirerek sokağı yaya geçişine kapattı. Çökme yaşanan bina ve bitişiğindeki binada kimsenin ikamet etmediği öğrenildi. Binada detaylı inceleme yapılacak.