2 katlı müstakil ev yangında kül oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan ev de kullanılamaz hale geldi. Yanan evde kimsenin olmaması da olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.