2 kez kalbi durmuştu! Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı... 29,5 kiloya kadar düşmüş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2 kez kalbi durmuştu! Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı... 29,5 kiloya kadar düşmüş

Dolandırıcılık suçundan cezaevine girdikten sonra Anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan tahliye edilmişti. 33 kiloya kadar düşen Candan fenalaşınca yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sosyal medya fenomeninin 29 kiloya kadar düştüğü belirtildi. Candan’ın hastane odasından son hali paylaşıldı.

Anoreksiya nervoza teşhisi konulan Candan’ın 29,5 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Öte yandan Nihal Candan’ın yoğun bakımdan ilk görüntüsü ortaya çıktı.

ANOREKSİYA NERVOZA TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

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Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 33 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.

APAR TOPAR YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Caandan son olarak spor yaparken fenalaşmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Candan'ın kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabında "Abla lütfen ölme" sözleriyle ablasının sağlık durumunun ciddi olduğunu belirtmişti.

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2 KEZ KALBİ DURDU

Ailesi Nihal Candan’ın kalbinin 2 kez durduğunu söyledi. Cezaevinden tahliye edilirken 33 kiloya kadar düşen Candan’ın şimdi 29,5 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı.

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YOĞUN BAKIMDAN İLK GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Tasarımcı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Candan’ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan Kerimoğlu, Candan'ın 29,5 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.

"ORGAN YETMEZLİĞİ VARMIŞ"

Kerimoğlu daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bahar Candan ile konuştum, çok kötü o da. Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim. Tek isteği dua." ifadelerini kullanmıştı.

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